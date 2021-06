Brescia, pedopornografia online: un arresto e 17 perquisizioni

ansa

La polizia di Stato ha eseguito un arresto e 17 perquisizioni in diverse province nell'ambito di un'indagine finalizzata al contrasto della pedopornografia online. L'uomo finito in manette ha 32 anni ed è bresciano, colto in flagranza del reato. Aveva ingenti quantitativi di materiale pedopornografico e filmati autoprodotti che lo ritraevano in atti sessuali praticati nei confronti della propria figlia.