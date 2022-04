Brescia, obbligava allievi a sesso di gruppo: arrestato maestro di arti marziali

A queste "orge" talvolta avrebbe partecipato direttamente e insieme alla moglie (denunciata). Alcune donne hanno denunciato di aver subito violenze sessuali durante queste occasioni. La palestra è stata posta sotto sequestro.

Prescriveva farmaci e faceva agopunture ma senza titoli -

Il "santone" finito ai domiciliari praticava anche l'agopuntura ma senza avere alcun titolo per poter praticarla. Inoltre, stando all'accusa, forniva farmaci anoressizzanti o che avevano come fine ultimo un presunto miglioramento delle prestazioni sessuali. Tali farmaci, vietati in Italia, li procurava all'estero e poi li rivendeva ai suoi allievi. Ancora da chiarire l'apporto che la moglie dell'arrestato forniva e il ruolo di un promotore finanziario di 53 anni. Il "maestro" aveva convinto diversi parenti dei suoi allievi a investire somme ingenti di denaro tramite il broker promettendo loro rendite mensili che non sono mai state versate. Entrambi sono stati denunciati anche per questo reato.