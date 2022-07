Brescia, accoltella un giovane fuori da un locale: arrestato un 19enne

Ha accoltellato un giovane di 20 anni nella notte tra sabato e domenica fuori da un locale a Brescia ed è stato arrestato dai carabinieri.

La vittima è stata portata in ospedale per essere sottoposta a un intervento chirurgico: sembra che non sia in pericolo di vita. Ad aggredire l'uomo è stato un 19enne dopo una discussione per futili motivi. I due avevano cominciato a litigare nel locale, poi sono usciti e il più giovane ha colpito l'altro al torace con un coltello.