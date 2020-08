Brescia, 24enne trovata morta in casa: indagati due amici

Per la morte di Francesca Manfredi , la 24enne trovata senza vita in un appartamento a Brescia , sono indagati un ragazzo di 32 anni e una ragazza di 24, amici della vittima. L'ipotesi della Procura è quella di morte come conseguenza di altro reato: la giovane, infatti, sarebbe stata stroncata da un mix di alcol e droghe pesanti , assunto in compagnia dei suoi amici, ora iscritti nel registro degli indagati.

Attesa per l'autopsia - Sarà l'autopsia, prevista per martedì, a far luce sulla morte della giovane. Quel che è certo è che Francesca si è sentita male dopo una festa in casa in compagnia di amici. Proprio gli amici hanno chiamato i soccorsi, ma solo alle 10 del mattino seguente: avrebbero tentato di farla riprendere adagiandola in una vasca da bagno. Gli inquirenti ora cercano di capire le esatte cause del decesso e soprattutto se Francesca poteva essere salvata con un intervento tempestivo.