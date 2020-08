Lucca, assumono alcol e droga: muore 25enne, grave il padre autore di un libro sulla tossicodipendenza

Dopo aver presumibilmente assunto alcol e droga, padre e figlio si sono sentiti male: per il ragazzo non c'è stato niente da fare, è morto nella notte tra sabato e domenica in ospedale. Il padre, 54enne autore di un libro sulla droga, è ricoverato in terapia intensiva. E' accaduto a Lido di Camaiore (Lucca), dove l'uomo risiedeva da qualche tempo e dove il figlio, che viveva a Torino, era arrivato sabato.