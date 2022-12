Borseggiatrici a Milano, continua la caccia alle ladre sempre più violente e impossibili da fermare

Valerio Staffelli di "Striscia la Notizia" prosegue nella sua missione insieme alla squadra di deterrenti per cercare d'impedire, almeno per qualche ora, che le borseggiatrici di Milano rubino a turisti e cittadini. Da via Montenapoleone fino alle linee più trafficate della metropolitana, le ladre continuano a girare imperterrite e quando vengono disturbate dalla squadra di Staffelli, prima si coprono il volto poi si scagliano con violenza.

L'inviato di "Striscia la Notizia" segue per le vie del centro di Milano le due lestofanti che provano a chiedere aiuto a una pattuglia della polizia. "Si dice che sto infastidendo il vostro lavoro - risponde Staffelli agli insulti gratuiti delle due ladre - "ma noi continuiamo almeno siamo un ostacolo per quello che fate". Mentre le due borseggiatrici vengono scortate in commissariato, molti cittadini in segno di supporto si riuniscono attorno alla troupe del tg satirico. "È successo anche a me in metropolitana a Cadorna, una signora incinta mi ha urtata e derubato tutto" - ha raccontato una donna. Poco dopo, una nuova segnalazione arriva dalla fermata Duomo della metro. Scovate le furbette del portafogli la squadra deterrente inizia l'inseguimento ma alcune componenti della squadra anti borseggio vengono aggredite e colpite in viso.