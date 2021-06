Bimbo ferito all'asilo, indagato il sindaco di Crema: è polemica

Ansa

Il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, ha ricevuto un avviso di garanzia per un incidente accaduto nell'ottobre 2020 nell'asilo comunale della città. Un bimbo si era ferito la mano nel cardine di una porta tagliafuoco, procurandosi lesioni da schiacciamento curabili in tre mesi. "Insieme a Stefania siamo tutti indagati, se lo Stato non cambia regole ci costituiremo parte civile", ha commentato il presidente dell'Anci, Antonio Decaro.