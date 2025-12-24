Logo Tgcom24
la tragedia

Bimba di 4 mesi trovata morta nel Lodigiano, dormiva accanto alla madre

La donna, di origine egiziana, al momento dei fatti si trovava sola in casa con la piccola

24 Dic 2025 - 11:00
© ansa

© ansa

A Tavazzano con Villavesco (Lodi), una bambina di quattro mesi è stata trovata priva di vita all'interno dell'abitazione di famiglia. Come riferito da Il Giorno, la piccola stava bene fino a poche ore prima del decesso, era stata allattata e poi rimessa a dormire nel letto accanto alla madre. Al risveglio, la donna si è accorta che la bambina non respirava più. Alle 9:30 è partita la chiamata di emergenza al 118. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. 

La madre, di origine egiziana, era sola in casa con la bambina. I fatti risalgono a giovedì 18 dicembre ma sono stati resi noti solo in seguito. Le autorità hanno disposto l'autopsia sul corpo della piccola per accertare le cause delle morte.

lodi
tavazzano con villavesco

