Bimba arriva in coma al San Matteo di Pavia: ha ingerito droga

Tracce di hashish, marijuana e anche cocaina nel sangue e nelle urine: questo hanno trovato i medici dell'ospedale San Matteo di Pavia in una bambina di due anni e mezzo arrivata in coma dalla provincia di Milano. Dopo il trattamento, si era ripresa ed è stata dimessa, con la promessa (mantenuta) che i genitori l'avrebbero riportata per un controllo il giorno dopo. Ma sono intervenuti polizia e Tribunale dei Minori di Milano che hanno affidato la piccola al reparto pediatrico del nosocomio, dove ora si trova con la mamma.

La storiaA dare la notizia è La Provincia pavese, che racconta di quel 22 dicembre quando la bimba è svenuta e i genitori (padre venditore ambulante di trent'anni e mamma di poco più giovane) hanno chiamato il 118.



La piccola è stata portata in ambulanza all'Humanitas di Rozzano (Milano), che però non ha il reparto di pediatria e quindi è arrivata d'urgenza a Pavia, dove dagli esami è risultato che aveva assunto droga. Quando si è ripresa, la bimba è stata dimessa, ma il Tribunale dei Minori di Milano l'ha affidata al reparto pediatrico del San Matteo, dove ora si trova insieme alla mamma.



Ai genitori è stata tolta d'urgenza la podestà ed è stata aperta un'inchiesta per capire come sia rimasta intossicata dalla droga. Il legale dei genitori chiederà che la piccola sia affidata agli zii che vivono a Brescia.