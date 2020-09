Berlusconi, il prof. Zangrillo: "Evoluzione clinica favorevole" | Il leader azzurro: virus terrificante, state attenti

"E' un virus veramente terrificante e non auguro a nessuno di incorrere in una situazione di questo genere. State attenti, quindi, portate sempre la mascherina, siate riservati perché credo sia l`esperienza più terribile della mia vita", ha detto Silvio Berlusconi rivolgendosi ai deputati di Forza Italia, riuniti in assemblea, riferendosi al Covid-19.

Un grandissimo applauso ha salutato, durante la riunione di gruppo alla Camera, l'affettuosa telefonata di saluto e di vicinanza del presidente. "Vi ho pensato molto in questi giorni e oggi ho un momento di particolare benessere dopo giorni difficili. Vi voglio bene e vi auguro di poter continuare a portare avanti le nostre battaglie di sempre: meno tasse, una giustizia che sia veramente tale, in cui ci siano giudici veramente giudici e che non pensino di contrastare gli avversari politici", ha detto Berlusconi.