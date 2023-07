Bergamo, speleologa bloccata per la seconda notte in una grotta

L'incidente

La donna è rimasta bloccata nel pomeriggio di domenica 2 luglio a 150 metri di profondità mentre stava sondando una nuova parete della cavità. L'allarme è stato dato da uno dei colleghi che, uscito dalla grotta, ha raggiunto la località di Fonteno per chiedere aiuto. La grotta in cui è accaduto l'incidente è ancora in esplorazione e comprende diverse verticali, un pozzo di 55 metri e una cascata.