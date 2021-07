Salvato lo speleologo rimasto ferito in una grotta nel Pordenonese

Lo speleologo 22enne di Roveredo in Piano rimasto bloccato, ferito, all'interno di una grotta a Cimolais, nel Pordenonese, è stato salvato. Durante la notte il giovane, che non ha riportato gravi lesioni, è stato imbracato e issato all'esterno della piccola e complessa cavità dove era rimasto prigioniero, dopo un lavoro di disostruzione per allargarne l'ingresso.