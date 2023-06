Bergamo, raduno delle streghe vicino al santuario di Caravaggio | Gli esorcisti: "Intervento straordinario del maligno"

Il raduno delle streghe...

fa paura. Ed entrano in azione gli esorcisti. E' quanto accaduto alla vigilia del tradizionale "Strigarium. Il Grande Sabba", "evento culturale che dal 2010 si svolge nella provincia di Bergamo", come si legge nelle pagine social degli organizzatori. Ma per l'edizione 2023, dal 9 all'11 giugno, è stata scelta una nuova sede, quella di Casirate d'Adda al posto di Costa Volpino. E scatta l'allarme dei fedeli: l'appuntamento, infatti, sarà a pochi chilometri dal santuario di Caravaggio. "Non si può escludere un intervento straordinario del maligno", ha commentato a Il Corriere della Sera padre Francesco Bamonte, presidente dell'Aie, l'Associazione internazionale esorcisti che ha lanciato la scomunica. Sorpresi gli organizzatori che si giustificano: "Trasferimento dovuto alla messa in vendita del vecchio terreno".