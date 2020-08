Bergamo, Pitbull azzanna un cagnolino e la padrona: ucciso a coltellate

Una zuffa tra cani finita in maniera fatale per uno dei due animali. È successo a San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, dove una donna di 38 anni era a passeggio con il suo Jack Russell quando sono stati aggrediti da un Pitbull al guinzaglio di una giovane. La 38enne, dopo aver tentato di dividerli, sarebbe stata azzannata a sua volta. A quel punto è intervenuto il marito, che ha colpito il Pitbull con diverse coltellate fino ad ucciderlo.