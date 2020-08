Abbandonato nel lockdown dalla sua famiglia in fuga, il cane Libero ce l'ha fatta e ha una nuova casa

Coronavirus: Libero il cane abbandonato in cortile durante il lockdown Tgcom24 1 di 11 11 di 11 Oipa Teramo 11 di 11 11 di 11 11 di 11 11 di 11 11 di 11 11 di 11 11 di 11 10 di 11 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

E' irriconoscibile oggi che raggiunge la sua nuova famiglia, il cane Libero, rispetto a quel primo scatto che lo immortalò denutrito e scheletrico dopo il salvataggio da parte dei volontari Oipa nel giardino di una casa a Campli (Teramo). Lì era stato abbandonato dai suoi padroni, poco prima di fuggire all'estero in vista del lockdown. Curato dalla rogna e da altre patologie, anche grazie a un'apposita raccolta fondi, il meticcio di circa sei anni "rinasce" in un'altra famiglia. L'Italia aveva fatto il tifo per lui e... "la tua voglia di vivere è stata più forte di tutto il resto", annuncia in un post l'Oipa di Teramo.