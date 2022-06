Bergamo, accoltellato il rapper Simba La Rue durante una lite

Nella notte tra mercoledì e giovedì il rapper Simba La Rue, nome d'arte di Mohamed Lamine Saida, è stato accoltellato durante una lite a Treviolo (Bergamo).

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri il giovane, di origini tunisine e cresciuto tra Francia e Italia e residente a Lecco, stava accompagnando a casa la fidanzata . Dopo aver parcheggiato l'auto, è stato aggredito da un giovane armato di coltello e ha tentato di difendersi. Ricoverato in ospedale , non sarebbe in pericolo di vita.