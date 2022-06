Un anno fa moriva Michele Merlo, il padre: "Chi ha sbagliato paghi"

Il 6 giugno del 2021, all'ospedale Maggiore di Bologna si spegneva a soli 28 anni Michele Merlo, conosciuto anche come Mike Bird.

Il cantante vicentino, che era diventato noto con la sue partecipazioni ad " Amici " e a " X Factor ", colpito da una leucemia fulminante , si era sentito male pochi giorni prima dopo che erano stati sottovalutati alcuni sintomi e secondo molti poteva essere salvato. E anche per questo il padre di Michele, Domenico Merlo , non si dà pace: "Ho perso il mio unico figlio. Non riesco a superarlo - ha detto al "Resto del Carlino" -. Da un anno sono arrabbiato. Per questo non lascerò mai perdere e lotterò finché i responsabili non pagheranno. Non per vendetta, ma per impedire che altri debbano affrontare ciò che è abbiamo patito noi".