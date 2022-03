"Chilometri", Federico Baroni ricorda con una canzone l'amico Michele Merlo

Il brano, scritto da Federico Baroni con Raige e prodotto da Riccardo Scirè, è sostenuto dell'"Associazione Romantico Ribelle", nata in ricordo di Michele e presieduta dalla famiglia. Il video della canzone è stato realizzato in collaborazione con l'Associazione: attraverso una call to action lanciata attraverso i social è stata raccolta una serie di video inediti che ritraggono Michele in situazioni informali e quotidiane con gli amici, in famiglia o con i fan. Il video ricorda quindi non solo l'artista, ma anche l'amico e un ragazzo che cercava di vivere in maniera semplice e spensierata la vita, con la volontà di far diventare realtà tutti i suoi desideri.

Federico Baroni, riminese classe '93, è il busker più seguito d’Italia. Ha partecipato sia a "X Factor" nel 2016, arrivando ai boot camp, che ad "Amici" l'anno seguente. Attualmente sta lavorando al suo secondo album, prodotto da Riccardo Scirè.