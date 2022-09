Bergamo, 25enne perde i sensi e muore annegata nell'azienda di famiglia

Tanto è bastato a stroncare la vita e i sogni di Giorgia Manenti , 25 anni, morta a causa di un improvviso malore, nell'azienda di famiglia a Tagliuno, frazione di Castelli Calepio, in provincia di Bergamo . Il fatto è accaduto subito dopo l'orario di pranzo, intorno alle 13.30: Giorgia era appena tornata a lavoro, quando ha perso i sensi , cadendo di viso in una piccola vasca contenente dell'acqua. È morta annegata . A trovarla così, qualche minuto dopo, è stato il padre. Immediati i tentativi di rianimarla ma purtroppo per lei non c'era più nulla da fare.

L'incidente

uno dei container sul retro del capannone

apposita vasca

Giorgia lavorava come assemblatrice nell'azienda fondata dai nonni, dove lei e i suoi familiari si occupavano di packaging per make-up. Da una prima ricostruzione questa sarebbe stata la dinamica dei fatti: poco dopo aver messo giù una chiamata con una sua amica, la venticinquenne si sarebbe spostata in, dove al momento non c'era nessun altro. Qui la ragazza avrebbe voluto versare del liquido nell'utilizzata per sciacquare gli stampanti utilizzati in fabbrica, un contenitore di dimensioni piuttosto ridotte, lungo circa 120 cm e largo 60.

Terribile fatalità

30 cm di acqua

il volto immerso nella vasca

Nulla hanno potuto nemmeno i soccorsi

All'interno del recipiente - poi sequestrato dai carabinieri di Grumello (BG) intervenuti sul posto - non c'erano più che, ma a rivelarsi fatale per la ragazza sarebbe stato il probabile malore che le ha fatto perdere i sensi. La ragazza si sarebbe infatti accasciata, cadendo in avanti con. Quando il padre, il primo a trovarla poco dopo l'accaduto, ha tentato di rianimarla, per Giorgia era ormai troppo tardi.arrivati subito dopo: da Bergamo si è alzato in volo anche l’elisoccorso. Per la giovane però non c'era più niente da fare.

Le parole del nonno -

attacchi epilettici

non aveva più avuto problemi

Pur essendo sconosciuta la natura del malore che ha colpito la giovane, il nonno Clemente - riporta il Corriere della Sera - ha raccontato che in passato Giorgia ha sofferto di. Tuttavia, "da un paio di anni - ha spiegato l'uomo - era seguita da uno specialista di Brescia etanto è vero che aveva iniziato anche le pratiche per ottenere la patente di guida, cosa che prima non le era possibile". Subito dopo la notizia, sul posto sono arrivati gli amici della ragazza, sconcertati per la sua improvvisa scomparsa: "Giorgia era un terremoto, una delle persone più vitali che si possano immaginare".