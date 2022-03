Baby gang, rapine a passanti: 8 minori arrestati a Milano

Una presunta gang composta da ragazzini che imperversava nella zona Sud-Est di Milano con intimidazioni, aggressioni e rapine a passanti, è stata individuata dai carabinieri che hanno arrestato 8 minorenni.

I giovanissimi indiziati, tutti tra i 12 e i 17 anni, a vario titolo e in concorso tra loro, dovranno rispondere delle ipotesi di rapina, tentata rapina e lesioni personali aggravate in concorso per almeno 14 casi.