Aveva picchiato una capotreno in Brianza: arrestato a Milano dopo una nuova aggressione

Il 43enne che sabato aveva aggredito una capotreno a Seregno, in Brianza, dopo essere stato sorpreso senza biglietto, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Milano. L'uomo è stato bloccato dagli agenti dopo aver preso a pugni un'altra capotreno, questa volta su un convoglio nei pressi della stazione ferroviaria milanese di Cadorna. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre per l'aggressore sono scattate le manette.