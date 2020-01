Brianza, una capotreno 25enne presa a pugni da un passeggero senza biglietto

Una capotreno di 25 anni è stata aggredita a pugni su un convoglio, all'altezza di Seregno, in Brianza, senza che nessuno intervenisse in sua difesa. L'episodio è avvenuto su un treno partito da Como San Giovanni e diretto a Rho (Milano). L'aggressore è un italiano di mezza età che era stato invitato dalla donna a sedersi in maniera corretta senza occupare diversi posti a sedere ed era stato sorpreso senza biglietto.