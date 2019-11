Bologna, un uomo e una donna accoltellati su un Frecciarossa: l'aggressore è un addetto alle pulizie

Aggressore bloccato a Bologna L'aggressore è stato bloccato dalla polizia ferroviaria nei sotterranei della stazione del capoluogo emiliano grazie anche alla collaborazione di alcuni viaggiatori. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 10.30, mentre il treno si trovava tra Reggio Emilia e Bologna.

La donna è grave Entrambi i feriti sono italiani, così come il responsabile dell'aggressione. La donna ferita è stata portata via intubata ed è in gravi condizioni. Sul convoglio è intervenuta la Polizia Scientifica per i rilievi. Il treno AV 9309 è rimasto fermo a Bologna proprio per consentire l'intervento di personale sanitario e degli agenti della Polfer. I passeggeri a bordo sono stati trasferiti su altri convogli e il Frecciarossa, una volta concluse le operazioni, è stato portato verso il deposito.

L'aggressore è un addetto alle pulizie L'aggressore, secondo una prima ricostruzione fornita dalle Ferrovie dello Stato, è un operatore della ditta esterna che effettua servizi di pulizie a bordo dei Frecciarossa. La donna accoltellata invece è una dipendente della ditta esterna che effettua i servizi di ristorazione sui treni dell'Alta velocità. I controlli a bordo del convoglio, spiega Fs, sono stati necessari per verificare la dinamica e le cause dell'aggressione.

Si ipotizza il movente passionale All'origine dell'accoltellamento potrebbe esserci un movente passionale. L'ipotesi, infatti, è che l'aggressore avesse o avesse avuto una relazione con la donna aggredita e ferita.