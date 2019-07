Tabaccaia uccisa a Reggio Calabria, fermato presunto assassino | Accusava la donna delle sue mancate vincite al gioco

Un filippino di 43 anni è stato fermato per l'omicidio di Mariella Rota, la tabaccaia di 66 anni uccisa a coltellate martedì nel palazzo in cui si trova il suo negozio, in una zona centrale di Reggio Calabria. Per gli inquirenti sarebbe un omicidio volontario e premeditato: l'uomo, assiduo giocatore, accusava la donna di truffarlo per giustificare la mancanza di vincite. Ha praticamente decapitato la 66enne con una mannaia colpendola più volte.