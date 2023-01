Autostrada A21 chiusa a Cremona: bisarca a fuoco, lunghe code

Sale l'allerta per il timore di sostanze inquinanti nell'aria

Lo schianto e il rogo si sono verificati nel tratto di autostrada che attraversa il comune di Gerre de Caprioli, vicino alle case. Il sindaco del paese, Michel Marchi, ha lanciato via social un appello alla massima prudenza per il timore della presenza di inquinanti nell'aria. Nello scontro non sono stati segnalati feriti.