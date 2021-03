AstraZeneca, ferme le vaccinazioni al drive-through di Milano

Era stato inaugurato solo da poche ore, lunedì scorso, quando è arrivato lo stop alla somministrazione del vaccino AstraZeneca e da allora è rimasto in pratica deserto. Parliamo del più grande hub vaccinale di Milano, il drive through allestito dall'esercito al Parco Trenno del capoluogo lombardo. Davanti ai gazebi, mostrano le telecamere di "Mattino Cinque", non c'è in pratica nessuno, eppure in questo spazio si sarebbero potuti inoculare circa 2mila vaccini al giorno.

L'inviato della trasmissione mostra le corsie deserte, dove sarebbero dovute invece passare circa 100 auto all'ora. Molto affollata invece un'altra parte del parco, quella dove è allestito il punto tamponi: qui di veicoli in coda ce ne sono, eccome.