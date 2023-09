Alessia Pifferi, parla la sorella: "È diabolica"

Ospite in studio, Viviana Pifferi si apre a "Quarto Grado": "Ho perso il conto delle bugie che ha raccontato"

"È diabolica". Così, ospite in studio a "Quarto Grado", Viviana Pifferi si esprime sulla sorella Alessia, sentita nei giorni scorsi dalla Corte d'Assise di Milano in quanto indagata per la morte della figlia di Diana, di appena 18 mesi.

"Ho perso il conto delle bugie che ha raccontato. Nei suoi racconti erano tutti gravi, o morti o in terapia intensiva", continua la donna, ammettendo di non essere andata al suo matrimonio.

"Era il secondo, si era già sposata civilmente a Palermo. Una volta salita a Milano, ha voluto sposarsi in chiesa e fare una festa, pur non avendo soldi", continua la sorella di Alessia Pifferi, che indossa una maglietta su cui è stampato il viso della nipote. "Non era una necessità".