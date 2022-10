Alessia Pifferi, parla l'ex marito: "Non era così"

"Quarto Grado" intervista l'ex marito di Alessia Pifferi, la 37enne in carcere a Milano con l'accusa di aver fatto morire di stenti la figlia di 18 mesi. L'uomo, con il quale Alessia ha raccontato in una lettera dal carcere di aver cercato anche di avere un bambino, ha negato inizialmente alle telecamere della trasmissione di Rete 4 di essere sposato con la donna, per poi ammettere: "Quando stavamo insieme lei non era così".

In una delle sue lettere, Alessia Pifferi ha raccontato del suo matrimonio felice con l'ex marito che abita al primo piano dello stesso stabile, nell'appartamento affianco al suo. L'uomo con cui era convolata a nozze e dal quale si è separata tre anni fa, però, non sarebbe il padre di sua figlia Diana. "Da quando ci siamo separati a oggi non so più niente di lei" ha concluso l'ex marito.