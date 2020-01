Aggredito con acido a Milano, la donna non risponde a gip: resta in cella

Ha scelto di non rispondere alle domande del giudice la 43enne Tamara Masia che, in piazza Gae Aulenti a Milano, ha aggredito un barista 28enne, prima spruzzandogli uno spray al peperoncino e poi acido sul viso, provocandogli diverse ustioni. Il gip di Genova, convalidando il fermo, ha emesso la misura cautelare in carcere. La donna non si era rassegnata alla fine degli incontri e aveva iniziato a tempestare il giovane di telefonate e messaggi minacciosi.