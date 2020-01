Milano, 28enne colpito da acido: "Temo che lei mi cerchi ancora"

L'aggressione in piazza Aulenti La 43enne, con occhialoni scuri, cappuccio di una felpa sulla testa e giaccone nero, si era piazzata all'ingresso di piazza Aulenti, in cima alle scale, sapendo che quello era l'orario in cui lui avrebbe dovuto cominciare a lavorare. Infatti mentre lui stava per salire le scale, l'ha riconosciuta ed è scappato verso un negozio che vende orologi. Lei lo ha inseguito, lo ha chiamato e, non appena lui si è voltato, gli ha spruzzato prima lo spray e poi gli ha rovesciato in testa il contenuto di una bottiglia che nascondeva, assieme a un coltello, sotto l'ampia giacca scura.

"Ho mezzo faccia corrosa - racconta a La Repubblica -. Soffro d'ansia e ho paura che mi venga a cercare. Noi uomini ci sentiamo di solito tranquilli, invece raccomanderei a tutti di stare più attenti e di non fidarsi della prima persona che capita".