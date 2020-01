Aggredita la troupe di "Striscia la notizia" con Vittorio Brumotti: cameraman ferito a coltellate

Secondo gli accertamenti della Polizia di Stato di Monza che indaga sulla vicenda, l'operatore sarebbe stato aggredito da due cittadini nordafricani che gli avrebbero anche strappato dal giubbotto una telecamera spy pen, presumibilmente dopo aver riconosciuto lo stesso Brumotti ormai specializzato in servizi che denunciano lo spaccio di stupefacenti nelle città.

"Ci hanno scambiati per poliziotti" - Dopo essere stato accerchiato e minacciato con un coltello, Brumotti è stato strattonato. Brumotti più volte minacciato e apostrofato durante le passate riprese nelle piazze dello spaccio di Monza, da sabato sera stava realizzando uno speciale. "Ci hanno scambiato per poliziotti: un mio collaboratore è stato ferito a una gamba, io ringrazio il giubbotto antiproiettile", ha detto Vittorio Brumotti ricostruendo l'aggressione.

Brumotti e la troupe si trovavano nei pressi dei giardinetti di via Azzone Visconti, zona nota per il traffico droga nonostante la presenza delle forze dell'ordine. "A un certo punto - ha raccontato - gli spacciatori si sono accorti di alcune telecamere nascoste e hanno aggredito i miei collaboratori, scambiandoli per dei poliziotti. Un membro della nostra troupe è rimasto ferito a una gamba, mentre io ringrazio il giubbotto antiproiettile che e' sempre con me. Stavolta ci è andata bene".