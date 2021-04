Affetto da una malattia rara che lo sta paralizzando, trentenne lombardo lancia un appello: "Aiutatemi a trovare la cura"

Facebook

"Mi sono iscritto a un'associazione che accompagna malati terminali o non più curabili ad una morte assistita, quando le sofferenze quotidiane causate dalla malattia in termini di dolori sono troppo intense, invalidanti, persistenti e resistenti". E' impossibile la vita di Marco Fallini, 33enne della provincia di Sondrio, che confessa la sua situazione su Facebook, lanciando un drammatico appello attraverso la condivisione della sua cartella clinica sulla malattia rara che lo affligge da sei anni. "Vivo da tempo come in quarantena, questa patologia mi sta paralizzando, magari sui social troverò chi può aiutarmi nelle cure", aggiunge.