Messina, trombosi dopo AstraZeneca: morte cerebrale per una professoressa | La famiglia: "Vaccinatevi"

E' stata dichiarata la morte cerebrale per la docente Augusta Turiaco, 55 anni, da giorni ricoverata al Policlinico di Messina per un'emorraggia cerebrale dovuta a una trombosi. La donna si era sentita male 13 giorni dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Sul caso la procura ha aperto un'inchiesta per valutare se ci sia una correlazione tra la trombosi e il siero. I due figli, il marito e i fratelli hanno comunque lanciato un appello "Vaccinatevi, è l'unico modo per uscire dalla pandemia".