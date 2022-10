Aeroporto di Milano Malpensa, abusivi si spacciano per tassisti: Valerio Staffelli li smaschera

Dopo aver smascherato i tassisti abusivi dell'aeroporto di Milano Linate, Valerio Staffelli di "Striscia la Notizia" ritorna all'aeroporto ma questa volta a Malpensa. Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, l'inviato del tg satirico di Canale 5 si reca sul posto per scovare gli autisti che provano a "rubare" clienti ai tassisti con regolare licenza che, invece, attendono in coda all'ingresso della struttura. La stessa attività avviene anche a pochi passi dalla polizia locale. "Cento euro, tariffa fissa per Milano", così un autista abusivo a una complice del programma che si finge interessata a una corsa.

A questo punto, però, Valerio Staffelli passa all'azione e prova a punzecchiare ciascuno degli autisti e gli chiede spiegazioni. Qualcuno ammette l'attività illecita e chiede scusa, altri invece rispondono con aggressività e minacce. "Senti non rompere i co****ni, altrimenti ti rompo io le ossa", dichiara uno di loro prima di scappare.