Accoltellò 6 persone ad Assago, condannato a 19 anni e 4 mesi

Il pubblico ministero Paolo Storari aveva chiesto una condanna a 20 anni. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. Tombolini è stato condannato anche a un risarcimento, da liquidarsi in separata sede, nei confronti delle parti civili e al pagamento di una provvisionale da 30mila euro per il padre della vittima, Federico Ruggieri, e da 15mila per tutte le altre vittime.

L'uomo rimarrà all'interno di una struttura di cura fino a quando la sentenza non diventerà definitiva. Questa mattina presentandosi in aula aveva chiesto nuovamente scusa. "Non so cosa sia successo, non so cosa mi abbia preso", ha detto. Dopo il fermo disse di aver agito per "aver visto tutte quelle persone felici, che stavano bene" e aver "provato invidia". Nel corso dell'inchiesta, condotta dai carabinieri di Milano, la gip Patrizia Nobile aveva disposto una perizia psichiatrica che avrebbe mostrato come Tombolini soffrisse di disturbi psichici ma fosse capace di intendere e di volere al momento dei fatti.