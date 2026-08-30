In cura per un tumore, consigliera regionale Pd insultata sui social: "Togliti quel foulard, fai schifo"

Commenti sessisti e misogini sono comparsi sotto un video pubblicato sui social da Roberta Vallacchi, consigliera regionale del Pd e madre del sindaco di Lodi Andrea Furegato. La donna, in cura per un tumore al seno, indossa nel filmato un foulard per la perdita di capelli. "Toglitelo, fai schifo", è stato uno dei commenti. "Ciò dimostra quanto sia ancora radicata una cultura maschilista che reagisce con aggressività quando le donne prendono parola e occupano lo spazio pubblico", è la denuncia del Pd, che esprime "la più ferma condanna" per l'ondata di insulti alla consigliera dem.