Busy Philipps: "Sono stata operata per un raro tumore al cervello"

A quel punto l'attrice ha deciso di parlare della situazione anche alle sue due figlie, Birdie, 18 anni, e Cricket, 13. La maggiore ha reagito con grande paura e forte coinvolgimento emotivo. Philipps ha cercato di tranquillizzarla dicendole: "Birdie, non sei nel film in cui tua madre muore durante il tuo ultimo anno di liceo. Te lo prometto". Cricket, invece, ha reagito in modo più diretto, chiedendole semplicemente se sarebbe stata bene. "Starò benissimo", le ha risposto la madre. La figlia si è limitata a replicare: "Okay".