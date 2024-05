Lodi, studentessa si ammala di sclerosi e viene bocciata: il Tar la riammette

Il Tar ha riammesso a scuola una studentessa che era stata bocciata dopo la diagnosi di sclerosi multipla, ricevuta a febbraio 2023.

Il liceo in questione, di Lodi, aveva avvitato un progetto di istruzione domiciliare, ma il relativo piano didattico personalizzato era stato redatto solo il 30 maggio, quasi a fine anno scolastico. Agli scrutini la ragazza scopre di essere stata bocciata per quattro insufficienze: in francese, matematica, storia e italiano. Suo padre non esita un attimo: presenta subito un ricorso al Tar della Lombardia, sottolineando che l'istituto scolastico non ha tenuto in adeguata considerazione la particolare condizione dell'alunna e non ha attivato sufficienti strategie di recupero delle carenze scolastiche, formulando anche una domanda di risarcimento danni.