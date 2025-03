Nasconde 27 kg di hashish nel box, arrestato nel Lodigiano

Aveva trasformato un box di Salerano sul Lambro, nel Lodigiano, nel magazzino in cui stoccare la droga che poi spacciava a bordo della sua auto tra le città di Milano e di Lodi. Un cittadino marocchino di 41 anni è stato arrestato dalla polizia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: gli agenti che lo hanno fermato, hanno trovato nel garage quasi 27 chili di hashish. Gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno individuato l'uomo durante un servizio volto al contrasto dello spaccio di droga. Il 41enne è stato notato nei pressi del suo appartamento, mentre si aggirava nei dintorni per poi avvicinarsi a un'auto e aprirla. È stato subito fermato e identificato dagli agenti e, in seguito di perquisizione all'interno del suo box, è stato arrestato.