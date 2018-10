Lodi, il racconto di Ranya: “Non ho i dieci euro per la mensa dei miei figli”

Ranya ha due bambini e vive a Lodi. Non può permettersi i dieci euro al giorno che permetterebbero ai suoi due bambini di frequentare la mensa della scuola. È lei stessa che prova a spiegarne il motivo ai microfoni di Stasera Italia, in onda su Rete 4: “A me chiedono dei documenti che dovrei recuperare in Egitto, ma solo il viaggio andata e ritorno mi costerebbe 2mila euro. Non posso permettermelo”. C'è poi un altro problema: da alcuni Paesi il catasto non è in grado di recuperare determinate attestazioni e rilasciarle, e così Ranya, come molte altre mamme è costretta a preparare panini per i suoi figli.



Alcuni cittadini di Lodi però sono d'accordo con il loro sindaco, Sara Casanova: “Fa bene a voler far pagare tutti. Non è possibile che paghino sempre e solo gli italiani”. Ma intanto da tutta la penisola sono arrivate donazioni per un ammontare di 60mila euro che permetteranno a tanti bambini di potersi sedere a tavola con i propri compagni di classe almeno fino a fine dicembre.