Seduto tra i 300 studenti di un istituto superiore di Lodi c'era anche lui, con loro, a vedere "Se domani non torno" di Paola Randi sul femminicidio di Giulia Cecchettin. Aveva acquistato per quei ragazzi gli ingressi, volendo rimanere anonimo. "Voglio piantare un seme", ha solo detto l'imprenditore benefattore offrendo la visione del film tratto dal libro "Cara Giulia" di Gino Cecchettin, che è stato interpretato dall'attore Filippo Timi. "Io c'ero in quella sala del cinema. E li ho visti alla fine ammutoliti e frastornati", ha commentato su Facebook la vicesindaca di Lodi Laura Tagliaferri. "Ho sentito due di loro confessarsi reciprocamente di aver pianto. E anche questo è il segno che le cose possono cambiare, che un modo diverso di essere uomini in questo mondo è possibile. Grazie all'imprenditore, nostro concittadino, che ha offerto agli studenti questa opportunità. Orgogliosa di essere parte di una comunità generosa e attenta", ha concluso così il post.