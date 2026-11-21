"Voglio piantare un seme tra i ragazzi", imprenditore acquista 300 biglietti per il film su Giulia Cecchettin e li dona agli studenti
L'iniziativa per la proiezione di "Se domani non torno" a Lodi, per sensibilizzare i giovani sulla lotta alla violenza contro le donne in vista del 25 novembre
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Seduto tra i 300 studenti di un istituto superiore di Lodi c'era anche lui, con loro, a vedere "Se domani non torno" di Paola Randi sul femminicidio di Giulia Cecchettin. Aveva acquistato per quei ragazzi gli ingressi, volendo rimanere anonimo. "Voglio piantare un seme", ha solo detto l'imprenditore benefattore offrendo la visione del film tratto dal libro "Cara Giulia" di Gino Cecchettin, che è stato interpretato dall'attore Filippo Timi. "Io c'ero in quella sala del cinema. E li ho visti alla fine ammutoliti e frastornati", ha commentato su Facebook la vicesindaca di Lodi Laura Tagliaferri. "Ho sentito due di loro confessarsi reciprocamente di aver pianto. E anche questo è il segno che le cose possono cambiare, che un modo diverso di essere uomini in questo mondo è possibile. Grazie all'imprenditore, nostro concittadino, che ha offerto agli studenti questa opportunità. Orgogliosa di essere parte di una comunità generosa e attenta", ha concluso così il post.
L'iniziativa di Lodi
"È un film necessario", è stato il pensiero dell'imprenditore a commento del lungometraggio dedicato alla storia della 22enne veneta, uccisa dall'ex fidanzato nel novembre 2023. L'uomo non sarebbe nuovo a iniziative del genere: già due anni fa aveva offerto ad altri studenti l'ingresso per la visione di "C'è ancora domani", il film di Paola Cortellesi in cui una donna, vittima di violenza e prigioniera dell'oppressione della società italiana del Dopoguerra, trova la via verso l'emancipazione anche grazie al diritto al voto.
"Abbiamo bisogno di gesti di questo genere, di azioni di responsabilità sociale da parte delle imprese e del mondo economico", ha affermato la vicesindaca Tagliaferri a La Stampa. Prima di andare al cinema, le classi coinvolte avevano svolto delle lezioni legate al tema della violenza di genere, e tornati in aula dopo la proiezione il lavoro con i docenti è proseguito.