Lockdown e rimborsi: niente voucher, il giudice di pace costringe Trenitalia a pagare

Biglietti di viaggi mai utilizzati e nemmeno rimborsati a causa del Covid? Forse una soluzione che non preveda solo e soltanto l'ottenimento di voucher c'è. L'ha trovata un avvocato che, come spiega ai microfoni di "Striscia la Notizia", si è rivolto al giudice di pace per ottenere la restituzione dei soldi spesi per un carnet di biglietti mai utilizzato, di cui Trenitalia si era limitata a prorogarne la validità.



Domenico Romito è riuscito a ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti della società, facendo applicare la normativa europea che, in questa materia, prevale su quella nazionale: "È uno dei pochi casi in cui il giudice ha agito come giudice comunitario, disapplicando quella che è una normativa che prevede il voucher", spiega il legale. Per la gestione dei rimborsi dei biglietti di viaggi, come anche di spettacoli o eventi cancellati, l'Ue ha aperto infatti una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. L'avvocato, inoltre, ha utilizzato lo stesso metodo per ottenere anche un rimborso da Ticketone.