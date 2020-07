Dl Rilancio, voucher viaggi validi 18 mesi, poi rimborso

I voucher per viaggi e vacanze cancellati a causa del coronavirus fino al 30 settembre saranno validi per 18 mesi, terminati i quali, se non saranno stati utilizzati per altre prenotazioni, daranno diritto al rimborso. Lo stesso vale per i biglietti dei concerti, se non saranno riprogrammati entro un anno e mezzo dalla cancellazione. Lo prevedono emendamenti al decreto Rilancio. Le norme valgono anche per i voucher viaggi già emessi.