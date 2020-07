Ue, infrazione contro Italia su mancati rimborsi voli, pullman e treni

La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione a carico dell'Italia e di altri Paesi sulle regole dei diritti dei passeggeri per i voli cancellati, che non prevedono il rimborso dei biglietti ma unicamente voucher. Secondo l'esecutivo Ue, le regole approvate da Roma sono quelle più incompatibili con le direttive comunitarie, dato che in Italia questo problema riguarda anche i viaggi in bus e in treno.