Locatelli: "Con Omicron, contagi più rapidi: capiremo se elude vaccini | Importante vaccinare i bambini"

La "domanda cruciale", spiega Locatelli al Corriere della Sera, è proprio se la nuova variante possa sfuggire ai vaccini: "La presenza di mutazioni nelle regioni della proteina spike riconosciuta dagli anticorpi o dalle cellule T linfocitarie potrebbe ridurre parzialmente l'efficacia dei vaccini. Tuttavia, solo ulteriori valutazioni ci daranno una risposta fondata sull'evidenza".



Locatelli illustra quindi i tempi per i vaccini ai bambini: "Va offerta loro la vaccinazione per tutelare la loro salute, per favorire la loro frequenza scolastica e per tutelare le attività sociali. I vaccini pediatrici saranno disponibili qualche giorno prima di Natale e si procederà con un

dosaggio che è pari a un terzo rispetto a quello degli adulti somministrando due dosi a distanza di tre settimane". E ribadisce il fatto che, più che la riduzione dell'indice Rt, "la vera ragione per vaccinare i bambini è la tutela della loro salute".



Infine, Locatelli prefigura una stretta sull'efficacia dei tamponi per ottenere il green pass: "I limiti dei test antigenici li conosciamo, hanno una ridotta sensibilità. La decisione di mantenere inalterati i tempi di validità dei risultati con test antigenici e molecolari è coerente con l'attuale scenario ma potrà essere rivista qualora la situazione dovesse peggiorare".