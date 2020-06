Lo youtuber Kevin Believe confessa: "Ho avuto il Covid"

"Come ho capito di avere il virus? Mi hanno chiamato dall’ASL di Torino e mi hanno detto: "Lei è positivo" – ha raccontato il torinese con un canale da più di 550 mila iscritti – Molte persone pensavano io scherzassi ma è stato un periodo molto difficile". Attraverso un vlog, Kevin Guzzetti, in arte Kevin Believe , ha condiviso con i suoi follower il racconto dell’estenuante convivenza con il coronavirus .

"Dal 7 marzo fino alla comunicazione dell’esito del tampone non sono mai uscito di casa – ha spiegato Kevin – salvo una volta che sono uscito per sporgere una denuncia ai carabinieri con guanti e mascherina. Dopo 10 giorni, ho cominciato a sviluppare tosse secca e raffreddore ma essendo uscito sul balcone a torso nudo con la pioggia fuori non ci ho dato peso. La mattina dopo mi sono svegliato e il letto era bagnato dal sudore e ho pensato quindi di avere avuto la febbre, nonostante la mattina stessa avessi 37.1. – ha spiegato - Ero convinto di aver preso un colpo d’aria."

L’allenamento in casa con il fiatone, la perdita del gusto e la comparsa di quei pochi sintomi inducono la madre di Kevin Believe a chiamare il medico che l’ha aggiunto alla lista d’attesa per il tampone. Il giorno dopo è stato sottoposto al tampone e poi ha ricevuto la chiamata. Nel vlog, lo youtuber spiega anche i sintomi che ha avvertito: spossatezza, dolori muscolari, qualche linea di febbre, tosse secca, congiuntivite e perdita della facoltà di parola: "Parlavo on line con gli amici non riuscivo ad articolare le frasi. Questo è stato il sintomo più brutto."

Dopo 2 tamponi, uno nuovamente positivo e uno dall’esito indeterminato, Guzzetti è finalmente risultato due volte negativo: "Quando mi hanno liberato, dopo 100 giorni di quarantena chiuso in una stanza, mi sono sentito felice. È stata una delle sensazioni più belle della mia vita. Mi mancava tutto."