Coronavirus, Guerra (Oms): "Raccomandazioni? Meglio fare due tamponi"

Se l'Italia "opterà per il mantenimento del doppio tampone negativo, come unico criterio necessario per interrompere l'isolamento di un paziente, avrà scelto la strada della prudenza". E' quanto afferma Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Oms e membro del Comitato tecnico-scientifico, parlando delle linee guida sui tamponi. "Sono raccomandazioni che sta ai governi applicare o no. Non sono vincolanti,non c'è obbligo", aggiunge.