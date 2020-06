Zurigo, tutti a ballare ma uno è positivo al Covid e 300 persone finiscono in quarantena

La voglia di scatenarsi in pista e tornare a ballare è costata cara a un gruppo di circa 300 persone che adesso si trovano in quarantena dopo una notte brava in una discoteca di Zurigo lo scorso 21 giugno. La misura si è resa necessaria - dicono le autorità elvetiche - visto che uno dei presenti è risultato positivo al test del coronavirus, dopo quattro giorni dalla festa. Nel frattempo, altri cinque frequentatori del locale si sono aggiunti al bilancio dei contagiati.

Il caso - A segnale il caso è stato il medico cantonale mentre una nota del Dipartimento della sanità specifica che è la prima volta che qui si verifica una situazione simile. La polizia ha già preso contatto con il gestore della discoteca, requisendo la lista delle presenze, con cui è stato possibile informare tutti i clienti interessati per i quali è stata disposta una quarantena di 10 giorni. Il provvedimento di sicurezza riguarda anche i dipendenti del club.

Il comunicato - In città non si parla d'altro, visto che l’accaduto fa riflettere sulla necessità e l’importanza di rispettare le norme igieniche e di distanziamento sociale, come raccomandano le autorità sanitarie e le forze dell'ordine. Nel comunicato - come riporta anche Ticinonews - "si ribadisce l’invito alla popolazione a essere prudenti e a evitare gli assembramenti: laddove ciò non è possibile, il consiglio è di indossare una mascherina".

Preoccupazione anche in Lombardia - Il cantone lancia inoltre un avvertimento. Se casi del genere dovessero ripetersi, la magistratura potrebbe decidere per una nuova chiusura dei locali notturni, come in pieno lockdown. Un episodio e un'ipotesi che preoccupano anche la vicina Lombardia dove si attendono indicazioni e regole dalla Regione per la riapertura dei locali prevista per il 14 luglio, a meno tale data venga anticipata, eventualmente consentendo l'entrata solo con regole ferree, vista la probabilità di una conferma oltre il 30 giugno dell'attuale obbligo di utilizzare la mascherina anche all'aperto.