Livorno, la diocesi: ok ai matrimoni in casa 

La diocesi di Livorno dice sì ai matrimoni in casa. Il vescovo della città toscana, don Simone Giusti, ha annunciato il via libera: “vogliamo facilitare il ritorno al matrimonio religioso”. Molte coppie, infatti, rinunciano al matrimonio in chiesa anche per motivi economici, associando, alla celebrazione, la necessità di feste e ricevimenti molto costosi.