Livorno, incidente sul lavoro: morto operaio schiacciato da una gru

Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Livorno. In un'azienda privata, attorno alle 9, un operaio è rimasto schiacciato da una gru. Il mezzo pesante stava scaricando un bancale di tegole. Al momento non si conoscono le dinamiche del sinistro. Inutili i soccorsi dei volontari della Svs di Livorno che hanno provato a rianimare l'uomo in cantiere. Sul posto sono arrivate anche due ambulanze e un'automedica con il dottore dell'asl. L'incidente è avvenuto in una azienda privata del quartiere Shangai di Livorno. La polizia di Stato sta ora cercando di ricostruire la successione di eventi che ha portato al tragico incidente. Rimangono per ora ignote le generalità della vittima.